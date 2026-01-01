Скидки в кинотеатрах Братска

Для студентов / Чарли
С понедельника по четверг для студентов очной формы обучения действует скидка 50% на билеты в кино.
В день рождения / Чарли
Для именинника билет в кино бесплатный. Друзья именинника получают скидку, равную возрасту именинника.
Пенсионерам / Чарли
Для пенсионеров действует специальная цена: 100 рублей на сеансы до 17:00.