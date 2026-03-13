Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов кинотеатра «Романтик»

Расписание сеансов кинотеатра «Романтик»

Сегодня 13 Завтра 14 вс 15 вт 17 ср 18
Марсупилами. Пушистый круиз
Марсупилами. Пушистый круиз приключения, комедия, семейный 2026, Бельгия / Франция
2D
13:50 от 400 ₽
Новая тёща
Новая тёща комедия, семейный 2025, Россия
2D
19:35 от 400 ₽
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного военный, фантастика, боевик, драма, исторический 2026, Россия
2D
15:50 от 400 ₽
Тюльпаны
Тюльпаны комедия 2026, Россия
2D
17:50 от 400 ₽
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2 семейный, фэнтези 2026, Россия
2D
12:05 от 400 ₽
