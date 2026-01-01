Оповещения от Киноафиши
Кинотеатр Романтик (Братск) на карте Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

2.5 км
Эра Синема ул. Солнечная, 4а
5
14.9 км
Чарли ул. Крупской, 19
5
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Титаник
Титаник
1997, США, мелодрама, драма, приключения
Прыгуны
Прыгуны
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Ограбление в Лос-Анджелесе
Ограбление в Лос-Анджелесе
2026, США, криминал, триллер, драма
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Марсупилами. Пушистый круиз
Марсупилами. Пушистый круиз
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
