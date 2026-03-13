Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Братска Кинотеатры Чарли Расписание сеансов кинотеатра «Чарли»

Расписание сеансов кинотеатра «Чарли»

Крик 7
Крик 7 ужасы, детектив, триллер 2026, США
2D
19:50 от 420 ₽ 22:20 от 420 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
22:00 от 420 ₽
Новая тёща
Новая тёща комедия, семейный 2025, Россия
2D
13:10 от 350 ₽ 19:40 от 420 ₽
Прыгуны
Прыгуны приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный 2026, США
2D
11:00 от 350 ₽ 15:20 от 350 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
13:40 от 350 ₽
Титаник
Титаник мелодрама, драма, приключения 1997, США
2D
16:00 от 250 ₽
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2 семейный, фэнтези 2026, Россия
2D
11:30 от 350 ₽ 17:30 от 420 ₽
