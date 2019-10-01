Кинотеатр Чарли

Чарли

Братск
Адрес
г. Братск, ул. Крупской, 19
Телефон

+7(3953)28-30-21 / администратор

Билеты от 250 ₽
О кинотеатре

Кинотеатр «Чарли» в городе Братск имеет два больших вместительных зала, в которых транслируются фильмы в 2Д и 3Д качествах. Мягкие кресла со специальными откидными спинками и огромными подлокотниками помогут расслабиться и получать удовольствие от просмотра любимой кинокартины. Благодаря новой и профессиональной звуковой аппаратуре создается впечатление присутствия, что буквально завораживает и вызывает море положительных эмоций у всех присутствующих.

Экран передает четкую и яркую картинку и отличается специальным английским полотном, которое делает любое изображение еще более реальным. В кинотеатре существует определенная система бронирования билетов через интернет. Для взрослых и маленьких зрителей имеется уютный бар, где можно не только полакомиться мороженым или поп-корном, но и попробовать множество вкусных холодных и горячих напитков.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Чарли» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Бар
Диваны
6.5
15 голосов
Билеты от 250 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре Чарли
Крик 7
Сегодня 2 сеанса
19:50 от 420 ₽ 22:20 от 420 ₽ ...
Малыш
Сегодня 1 сеанс
22:00 от 420 ₽ ...
Новая тёща
Сегодня 2 сеанса
13:10 от 350 ₽ 19:40 от 420 ₽ ...
Прыгуны
Сегодня 2 сеанса
11:00 от 350 ₽ 15:20 от 350 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

Иван Балакирев 1 октября 2019, 12:16
Добрый вечер господа и дамы!
У меня вопрос когда у вас выйдет классный фильм ? Называется "3 From Hell" очень хочу увидеть и позвать… Читать дальше…
jvft mutfv 28 октября 2017, 13:47
Обслуживание НЕT!!! до кассы дозвониться НЕ ВОЗМОЖНО!!!! Вместо охраны ПТЕНЦЫ не способные ничего решить!!! Постоянно ОЧЕРЕДЬ в бар!!!!
Руководство… Читать дальше…
Скидки в кинотеатре
Для студентов

С понедельника по четверг для студентов очной формы обучения действует скидка 50% на билеты в кино.

В день рождения

Для именинника билет в кино бесплатный. Друзья именинника получают скидку, равную возрасту именинника.

Пенсионерам

Для пенсионеров действует специальная цена: 100 рублей на сеансы до 17:00.

Фильмы в кинотеатре Чарли

Крик 7
Крик 7 ужасы, детектив, триллер 2026, США
2D
19:50 от 420 ₽ 22:20 от 420 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
22:00 от 420 ₽
Новая тёща
Новая тёща комедия, семейный 2025, Россия
2D
13:10 от 350 ₽ 19:40 от 420 ₽
Титаник
1997, США, мелодрама, драма, приключения
Прыгуны
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Ограбление в Лос-Анджелесе
2026, США, криминал, триллер, драма
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Марсупилами. Пушистый круиз
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
Спасти бессмертного
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Всего 6 эпизодов и почти идеальный рейтинг на RT: этот шпионский триллер от Netflix легко проглотить за вечер
Она точно не останется старой девой: за кого выйдет замуж Элоиза в культовом хите Netflix «Бриджертоны»
И Паламарчук тут, и Колесников: какие детективные премьеры НТВ ждать после финала «Первого отдела 5»
Этот детектив только вышел, а его уже считают мрачнее «Трассы»: составили график выхода – теперь не пропустите свежие серии
45+ тысяч зрителей уже оценили этот детектив со звездой «Первого отдела»: в нем «всего в меру», а рейтинг – почти 8 баллов
«Самолично висел над Невой…»: знатоки кино СССР, ваш выход – угадайте фильм с Мироновым по воспоминанию режиссера (тест)
Смотрела 3 мини-сериала из-за нехватки времени – пожалела, что в них лишь 5-10 серий: оторваться невозможно, а рейтинги не ниже 8
Не знаете, что смотреть после «Первого отдела»? Включайте этот сериал НТВ с оценкой 7.9 – загадок не меньше, а герои тоже в Петербурге
«Невский» выходит еще дольше, чем «Первый отдел»: вот как за 10 лет изменились Семенов, Фома и другие (фото)
После провала «Первого отдела 5» НТВ пустился во все тяжкие: ждем новинку в стиле «Настоящего детектива» про маньяка-язычника
Проверка на эстета – вспомните 5/5 фильмов СССР по иконам стиля: пройдете без ошибок – у вас отменный вкус
