Кинотеатр «Чарли» в городе Братск имеет два больших вместительных зала, в которых транслируются фильмы в 2Д и 3Д качествах. Мягкие кресла со специальными откидными спинками и огромными подлокотниками помогут расслабиться и получать удовольствие от просмотра любимой кинокартины. Благодаря новой и профессиональной звуковой аппаратуре создается впечатление присутствия, что буквально завораживает и вызывает море положительных эмоций у всех присутствующих.

Экран передает четкую и яркую картинку и отличается специальным английским полотном, которое делает любое изображение еще более реальным. В кинотеатре существует определенная система бронирования билетов через интернет. Для взрослых и маленьких зрителей имеется уютный бар, где можно не только полакомиться мороженым или поп-корном, но и попробовать множество вкусных холодных и горячих напитков.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Чарли» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.