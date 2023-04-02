Кинокомплекс рад приветствовать своих посетителей. В кинозалах установлено новейшие звуковое и кинопроекционное оборудования. Здесь демонстрируются фильмы в цифровом формате 3D. Основной репертуар, это зарубежное и отечественное кино. Лучший мировой кинематограф воспитал многие поколения.

В залах установлены кондиционеры, мягкие комфортабельные кресла, места для людей с ограниченными возможностями и лестничные подсветки.

Попкорн, кока-кола, десерты и другие закуски, и напитки продаются в кино-баре. В холле установлены мягкие диваны для отдыха, чтобы каждому посетителю было комфортно дождаться своего сеанса.

На уличной территории здания находится бесплатная автомобильная парковка.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Голливуд» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.