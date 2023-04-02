Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Частная жизнь»
Киноафиша Братска Кинотеатры Эра Синема

Эра Синема

Братск
Адрес
г. Братск, ул. Солнечная, 4а
+7 (3953) 35-53-55 / автоинформатор

Билеты от 320 ₽
Кинокомплекс рад приветствовать своих посетителей. В кинозалах установлено новейшие звуковое и кинопроекционное оборудования. Здесь демонстрируются фильмы в цифровом формате 3D. Основной репертуар, это зарубежное и отечественное кино. Лучший мировой кинематограф воспитал многие поколения.

В залах установлены кондиционеры, мягкие комфортабельные кресла, места для людей с ограниченными возможностями и лестничные подсветки.

Попкорн, кока-кола, десерты и другие закуски, и напитки продаются в кино-баре. В холле установлены мягкие диваны для отдыха, чтобы каждому посетителю было комфортно дождаться своего сеанса.

На уличной территории здания находится бесплатная автомобильная парковка.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Голливуд» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

8.7
13 голосов
Билеты от 320 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре Эра Синема
Крик 7
Крик 7
Сегодня 2 сеанса
17:45 от 450 ₽ 22:50 от 450 ₽ ...
Новая тёща
Новая тёща
Сегодня 2 сеанса
18:10 от 450 ₽ 22:30 от 450 ₽ ...
Ограбление в Лос-Анджелесе
Ограбление в Лос-Анджелесе
Сегодня 1 сеанс
20:10 от 450 ₽ ...
Прыгуны
Прыгуны
Сегодня 3 сеанса
11:10 от 320 ₽ 13:20 от 380 ₽ 15:30 от 420 ₽ ...
Паша Астафьев 2 апреля 2023, 08:18
Не очень сотрудники, выгоняют.
O.Nadejda07 18 июля 2019, 18:20
Добрый день. Сегодня ходили на премьеру фильма "Король лев". Фильм впечатлил очень. 10 из 10. Но хотелось бы обратиться к руководству… Читать дальше…
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Крик 7
Крик 7 ужасы, детектив, триллер 2026, США
2D
17:45 от 450 ₽ 22:50 от 450 ₽
Новая тёща
Новая тёща комедия, семейный 2025, Россия
2D
18:10 от 450 ₽ 22:30 от 450 ₽
Ограбление в Лос-Анджелесе
Ограбление в Лос-Анджелесе криминал, триллер, драма 2026, США
2D
20:10 от 450 ₽
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Титаник
Титаник
1997, США, мелодрама, драма, приключения
Прыгуны
Прыгуны
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Ограбление в Лос-Анджелесе
Ограбление в Лос-Анджелесе
2026, США, криминал, триллер, драма
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Марсупилами. Пушистый круиз
Марсупилами. Пушистый круиз
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
