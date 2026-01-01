Оповещения от Киноафиши
Фильмы в прокате в Боровичах
По популярности
По названию
По рейтингу
Сложно выбрать, на что сходить? Фильмы по жанру, рейтингу, формату или просто с билетам в новом фильтре
Царевна-лягушка 2
Иван Царевич отправляется в Тмутараканское царство, чтобы спасти Василису
семейный, фэнтези
2026, Россия
7.0
Билеты
Новая тёща
Сразу два Гарика Харламовых в продолжении народного хита "Теща"
комедия, семейный
2025, Россия
8.0
Билеты
Сказка о царе Салтане
Красочная экранизация знаменитой поэмы Александра Пушкина
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
6.0
Билеты
Тюльпаны
Российская романтическая комедия, приуроченная к 8 марта
комедия
2026, Россия
8.0
Билеты
К себе нежно
40-летняя мать-одиночка переосмысляет свою жизнь
мелодрама, комедия
2026, Россия
8.0
Билеты
Жемчуг
Пребывающая в кризисе пара удочеряет девочку и отправляется с ней в Индию
драма
2025, Россия
8.0
Билеты
Колокол надежды
Потерявшие родителей юные брат и сестра защищают свое достоинство во враждебном мире
драма
2022, Россия
0.0
Билеты
Заклятье сумерек
Молодая вьетнамка выходит замуж за тайца, но сталкивается со зловещими тайнами его рода
ужасы, триллер
2025, Вьетнам
5.0
Билеты
Царевна-лягушка
Фэнтези о лягушке, перепутавшей сказку с реальностью
приключения, семейный
2025, Россия
5.0
Билеты
