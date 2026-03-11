Оповещения от Киноафиши
Фильмы
К себе нежно
Расписание сеансов К себе нежно, 2026 в Боровичах
11 марта 2026
Расписание сеансов К себе нежно, 11 марта 2026 в Боровичах
г. Боровичи, площадь Володарского, 20А, ТРЦ «Фестиваль»
2D
11:00
от 250 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Царевна-лягушка
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Колокол надежды
Отзывы
2022, Россия, драма
Заклятье сумерек
Отзывы
2025, Вьетнам, ужасы, триллер
Жемчуг
Отзывы
2025, Россия, драма
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
