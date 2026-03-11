Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Новая тёща
Расписание сеансов Новая тёща, 2025 в Боровичах
Расписание сеансов Новая тёща, 2025 в Боровичах
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
Сегодня
11
Завтра
12
вс
15
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Новая тёща»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Европа
г. Боровичи, площадь Володарского, 20А, ТРЦ «Фестиваль»
2D
16:10
от 300 ₽
19:40
от 300 ₽
Кинопарк
г. Боровичи, пл. 1 Мая, 7
2D
15:35
от 300 ₽
20:50
от 400 ₽
