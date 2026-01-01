Оповещения от Киноафиши
Фильмы в прокате в Боровичах
По популярности
По названию
По рейтингу
Сложно выбрать, на что сходить? Фильмы по жанру, рейтингу, формату или просто с билетам в новом фильтре
Царевна-лягушка 2
Иван Царевич отправляется в Тмутараканское царство, чтобы спасти Василису
семейный, фэнтези
2026, Россия
8.0
Билеты
Новая тёща
Сразу два Гарика Харламовых в продолжении народного хита "Теща"
комедия, семейный
2025, Россия
7.0
Билеты
Сказка о царе Салтане
Красочная экранизация знаменитой поэмы Александра Пушкина
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
6.0
Билеты
Тюльпаны
Российская романтическая комедия, приуроченная к 8 марта
комедия
2026, Россия
8.0
Билеты
К себе нежно
40-летняя мать-одиночка переосмысляет свою жизнь
мелодрама, комедия
2026, Россия
8.0
Билеты
Красавица
Зимой 1941 года военный получает работу в ленинградском зоосаде
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
7.0
Билеты
Малыш
Донецкий рэпер спасает свою мать из осажденного Мариуполя
военный, драма
2026, Россия
6.0
Билеты
Царевна-лягушка
Фэнтези о лягушке, перепутавшей сказку с реальностью
приключения, семейный
2025, Россия
5.0
Билеты
Параметры
Дата
Сегодня
Завтра
15 марта
Формат сеанса
2D
Жанр
военный
драма
исторический
комедия
мелодрама
приключения
семейный
триллер
ужасы
фэнтези
Стоимость билетов
До 200₽
200-500₽
500-1000₽
Применить
Все фильмы
