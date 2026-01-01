Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Боровичей Кинотеатры Сети кинотеатров Премьер зал Расписание

Премьер зал: расписание сеансов и цены в Боровичах

Боровичи
Европа г. Боровичи, площадь Володарского, 20А, ТРЦ «Фестиваль»
К себе нежно
К себе нежно мелодрама, комедия 2026, Россия
2D
11:00 от 250 ₽
Царевна-лягушка
Царевна-лягушка приключения, семейный 2025, Россия
2D
14:30 от 250 ₽ 18:00 от 300 ₽
Новая тёща
Новая тёща комедия, семейный 2025, Россия
2D
16:10 от 300 ₽ 19:40 от 300 ₽
Еще 2 фильма
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Царевна-лягушка
Царевна-лягушка
2025, Россия, приключения, семейный
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Колокол надежды
Колокол надежды
2022, Россия, драма
Заклятье сумерек
Заклятье сумерек
2025, Вьетнам, ужасы, триллер
Жемчуг
Жемчуг
2025, Россия, драма
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
