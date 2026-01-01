Оповещения от Киноафиши
Кинотеатр Сфера (Боровичи) на карте Вся информация о кинотеатре
250 метров
Европа площадь Володарского, 20А, ТРЦ «Фестиваль»
5
1.3 км
Кинопарк пл. 1 Мая, 7
5
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Царевна-лягушка
Царевна-лягушка
2025, Россия, приключения, семейный
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Колокол надежды
Колокол надежды
2022, Россия, драма
Заклятье сумерек
Заклятье сумерек
2025, Вьетнам, ужасы, триллер
Жемчуг
Жемчуг
2025, Россия, драма
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
