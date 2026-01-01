Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Боровичей
Сфера
О кинотеатре
Расписание
Карта
250
метров
Европа
площадь Володарского, 20А, ТРЦ «Фестиваль»
5
1.3
км
Кинопарк
пл. 1 Мая, 7
5
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Царевна-лягушка
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Колокол надежды
Отзывы
2022, Россия, драма
Заклятье сумерек
Отзывы
2025, Вьетнам, ужасы, триллер
Жемчуг
Отзывы
2025, Россия, драма
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
