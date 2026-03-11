Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Боровичей
Кинотеатры
Кинопарк
Расписание сеансов кинотеатра «Кинопарк »
Расписание сеансов кинотеатра «Кинопарк »
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
11:45
от 250 ₽
Малыш
военный, драма
2026, Россия
2D
13:35
от 250 ₽
Новая тёща
комедия, семейный
2025, Россия
2D
15:35
от 300 ₽
20:50
от 400 ₽
Тюльпаны
комедия
2026, Россия
2D
19:10
от 400 ₽
22:40
от 400 ₽
Царевна-лягушка 2
семейный, фэнтези
2026, Россия
2D
10:00
от 200 ₽
17:25
от 300 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Царевна-лягушка
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Колокол надежды
Отзывы
2022, Россия, драма
Заклятье сумерек
Отзывы
2025, Вьетнам, ужасы, триллер
Жемчуг
Отзывы
2025, Россия, драма
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
