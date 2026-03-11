Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов кинотеатра «Кинопарк »

Расписание сеансов кинотеатра «Кинопарк »

Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
11:45 от 250 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
13:35 от 250 ₽
Новая тёща
Новая тёща комедия, семейный 2025, Россия
2D
15:35 от 300 ₽ 20:50 от 400 ₽
Тюльпаны
Тюльпаны комедия 2026, Россия
2D
19:10 от 400 ₽ 22:40 от 400 ₽
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2 семейный, фэнтези 2026, Россия
2D
10:00 от 200 ₽ 17:25 от 300 ₽
