ТРЦ «Фестиваль» - это небольшой трехуровневый семейный торгово-развлекательный центр в городе Боровичи (Новгородская область) с мультиплексом, магазинами одежды и гастрономии. Торгово-развлекательный центр «Фестиваль» расположен на одной из главных магистралей города – улице Софьи Перовской, рядом с другим крупным торгово-развлекательным центром «Пирос».

На территории торгово-развлекательного центра «Фестиваль» находится несколько магазинов одежды, обуви и аксессуаров. К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины парфюмерии и косметики, салоны оптики, парикмахерская, мастерская по ремонту обуви, мастерская по изготовлению ключей, мастерская-ателье по ремонту одежды, аптека, банкоматы, салоны сотовой связи и платежные терминалы.

Кроме того, в ТРЦ «Фестиваль» функционирует 3D Кинотеатр «Европа», магазины строительных товаров и товаров для и многое другое.

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Фестиваль» функционирует бесплатная автомобильная парковка.

Адрес:

Новгородская область, г. Боровичи, площадь Володарского, д. 20А

Как добраться?

Добраться до ТРЦ «Фестиваль» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем по улице Софьи Перовской до остановок «ТРЦ Пирос» или «ул. Софьи Перовской, 3»

Режим работы

Магазины и фудкорт ТРЦ «Фестиваль»: 10.00 – 22.00;

Кинотеатр City Film: 11.00 – 23.00.