Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Невеста!» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Боровичей Кинотеатры Европа ТРЦ «Фестиваль»

ТРЦ «Фестиваль»

ТРЦ «Фестиваль»
Адрес
г. Боровичи, площадь Володарского, д. 20А
Показать на карте

ТРЦ «Фестиваль» - это небольшой трехуровневый семейный торгово-развлекательный центр в городе Боровичи (Новгородская область) с мультиплексом, магазинами одежды и гастрономии. Торгово-развлекательный центр «Фестиваль» расположен на одной из главных магистралей города – улице Софьи Перовской, рядом с другим крупным торгово-развлекательным центром «Пирос».

На территории торгово-развлекательного центра «Фестиваль» находится несколько магазинов одежды, обуви и аксессуаров. К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины парфюмерии и косметики, салоны оптики, парикмахерская, мастерская по ремонту обуви, мастерская по изготовлению ключей, мастерская-ателье по ремонту одежды, аптека, банкоматы, салоны сотовой связи и платежные терминалы.

Кроме того, в ТРЦ «Фестиваль» функционирует 3D Кинотеатр «Европа», магазины строительных товаров и товаров для и многое другое.

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Фестиваль» функционирует бесплатная автомобильная парковка.

Адрес:
Новгородская область, г. Боровичи, площадь Володарского, д. 20А

Как добраться?
Добраться до ТРЦ «Фестиваль» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем по улице Софьи Перовской до остановок «ТРЦ Пирос» или «ул. Софьи Перовской, 3»

Режим работы
Магазины и фудкорт ТРЦ «Фестиваль»: 10.00 – 22.00;
Кинотеатр City Film: 11.00 – 23.00.

Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Жемчуг
Жемчуг
2025, Россия, драма
Царевна-лягушка
Царевна-лягушка
2025, Россия, приключения, семейный
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Колокол надежды
Колокол надежды
2022, Россия, драма
Заклятье сумерек
Заклятье сумерек
2025, Вьетнам, ужасы, триллер
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Это же Леха из «Ландышей»! Заметила знакомого актера в тизере нового «Дубровского» с Гаасом — вот кого он там сыграет (видео)
После финала «Первого отдела» зрители НТВ ждали сериал ничуть не хуже: но новинка не дотянула до детективного хита
Не только Брагин с Верой: пересмотрела 5 детективов, где есть он и она — просто проглотила за вечер
У Кэмерона резко изменились планы на «Аватара 4»: главным злодеем «Всадника тулкуна» станет вовсе не Куоритч
Джордж Лукас за «Звездные войны» заработал больше, чем сиквелы «Аватара» вместе взятые – хватит на несколько жизней
Как в «Маше и Медведе»: 3 способа покрасить яйца к Пасхе – справится даже ребёнок (и никаких красителей из магазина)
Лучший фильм в карьере Райана Гослинга выходит 26 марта — столько похвалы еще не получал: даже «Бегущий по лезвию» был не так крут
Этот фильм СССР не зря оценили на 7.7: его обожал даже Бергман – в главной роли звезда «Москва слезам не верит»
Шанса не было: даже Селин не смог бы спасти Дукалиса — вспоминаем трагичный итог «Ментов»
Сезон еще не закончился, а рейтинг уже 8,9: новый сериал от Бондарчуков покорил зрителей — актерам хочется аплодировать стоя
320 000 000 просмотров – слёз еще больше: над этой серией «Маши и медведя» россияне рыдают в три ручья, а иностранцы не понимают подвоха
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше