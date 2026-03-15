Кинотеатр «Европа» в городе Боровичи расположен по адресу пл. Володарского, 20А в торговом центре «Фестиваль».

В этом современном киноплексе имеется два зрительных зала на 40 и 49 мест, которые оборудованы передовой кинопроекционной и звуковой техникой, позволяющей демонстрировать фильмы в 2D и 3D формате.

В холле киноцентра находится кино-бар, в котором можно приобрести прохладительные напитки, мороженое, горячий кофе, разнообразные десерты, попкорн.

Цены на билеты доступные. При групповом посещении от 20 человек для детей и подростков до 16 лет предусмотрены скидки.

Кинотеатр «Европа» — отличное место проведения досуга большой компанией, всей семьей и для корпоративного отдыха; здесь имеется зона игровых автоматов и гостеприимное кафе.