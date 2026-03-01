Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Царевна-лягушка 2
Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 2026 в Бийске
6 марта 2026
Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 6 марта 2026 в Бийске
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вся информация о фильме
Завтра
5
пт
6
сб
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Царевна-лягушка 2»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Воскресенье
г. Бийск, ул. Ильи Мухачева, 200, ТРЦ «Воскресенье»
2D
11:10
от 330 ₽
13:00
от 350 ₽
15:25
от 380 ₽
16:40
от 400 ₽
18:40
от 420 ₽
21:10
от 410 ₽
Планета Кино и развлечений
г. Бийск, ул. Советская, 205/2, ТРЦ «Ривьера», 2 этаж
2D
09:30
от 250 ₽
11:30
от 280 ₽
15:25
от 320 ₽
17:25
от 350 ₽
21:25
от 350 ₽
