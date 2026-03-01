Вот это режиссерский ход: у Доктора Дума в новой части «Мстителей» может появиться неожиданный соратник

Одна фраза Жеглова едва не лишила жизни Шарапова: эта промашка в финале «Места встречи» на деле — роковая ошибка

В США пересняли датский хит и получилось куда лучше: в мрачном «Убийстве» поменяли даже финал

5 популярных сериалов января на Кинопоиске: «Маша и Медведь» ожидаемо в топе – а вот какие проекты обогнали хитовый мульт

Дед-разведчик, бывшая пиратка и девушка с навыками кунг-фу: три свежих боевика на разные вкусы для взрывного вечера

Ждать до 2027 не придётся: что включить после «Рыцаря Семи Королевств»

Виновна или это игра сценаристов? Вокруг Веры в «Первом отделе 5» кипят страсти

Россиянки смотрят тру-крайм про маньяков перед сном: почему люди подсели на истории без счастливого конца

О чем новый сериал НТВ «Один за всех»: смесь «Шефа» и «Невского» в декорациях коррумпированного провинциального города

В «Самой обаятельной» Васильеву многие узнают: а вот 5 других фильмов СССР с актрисой – назовете каждый? (тест)