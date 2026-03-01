Фанаты «Игры престолов» очень расстроились: почему шут Пестряк был в книге, но в сериал не попал

Этот сериал считают культовым миллионы зрителей по всем миру, но не Тарантино: «Невыносимо тоскливо и скучно»

В США пересняли датский хит и получилось куда лучше: в мрачном «Убийстве» поменяли даже финал

Виновна или это игра сценаристов? Вокруг Веры в «Первом отделе 5» кипят страсти

Премиальные авто, закрытые тусовки, критика Михалкова: как Ефремов спасает карьеру после выхода из тюрьмы (видео)

Первый российский фильм с бюджетом больше миллиарда рублей взбесил и зрителей, и историков: «Адская бредятина»

Ждать до 2027 не придётся: что включить после «Рыцаря Семи Королевств»

Своих не меняют: НТВ готовит новые детективы с Колесниковым, Устюговым и Миллером

«Когда весна придет, не знаю» – но тест вам предложить могу: вспомните 5 фильмов СССР по весенним песням оттуда

О чем новый сериал НТВ «Один за всех»: смесь «Шефа» и «Невского» в декорациях коррумпированного провинциального города