Фильмы
Гигант
Расписание сеансов Гигант, 2025 в Бийске
3 марта 2026
Расписание сеансов Гигант, 3 марта 2026 в Бийске
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Факты
Вся информация о фильме
Сегодня
1
Завтра
2
вт
3
ср
4
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Гигант»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Планета Кино и развлечений
г. Бийск, ул. Советская, 205/2, ТРЦ «Ривьера», 2 этаж
2D
13:15
от 350 ₽
21:45
от 400 ₽
В этом сериале с рейтингом 8+ Жарков раскрылся во всей красе: после «Первого отдела» — совсем другой уровень
