Расписание сеансов Гигант, 3 марта 2026 в Бийске

Расписание сеансов Гигант, 3 марта 2026 в Бийске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 1 Завтра 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Гигант»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Планета Кино и развлечений г. Бийск, ул. Советская, 205/2, ТРЦ «Ривьера», 2 этаж
2D
13:15 от 350 ₽ 21:45 от 400 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Гигант
Гигант
2025, США, драма, спорт
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
