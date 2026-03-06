Оповещения от Киноафиши
Фильмы
К себе нежно
Расписание сеансов К себе нежно, 2026 в Бийске
6 марта 2026
Расписание сеансов К себе нежно, 6 марта 2026 в Бийске
Сегодня
6
Завтра
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
Воскресенье
г. Бийск, ул. Ильи Мухачева, 200, ТРЦ «Воскресенье»
2D
12:25
от 350 ₽
14:35
от 380 ₽
16:45
от 400 ₽
18:55
от 420 ₽
21:05
от 410 ₽
Планета Кино и развлечений
г. Бийск, ул. Советская, 205/2, ТРЦ «Ривьера», 2 этаж
2D
15:15
от 320 ₽
19:25
от 350 ₽
