Киноафиша Фильмы Новая тёща Расписание сеансов Новая тёща, 2025 в Бийске 9 марта 2026

Расписание сеансов Новая тёща, 9 марта 2026 в Бийске

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 5 пт 6 сб 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Новая тёща»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Планета Кино и развлечений г. Бийск, ул. Советская, 205/2, ТРЦ «Ривьера», 2 этаж
2D
09:00 от 250 ₽ 15:35 от 350 ₽ 17:40 от 400 ₽ 19:25 от 350 ₽ 21:50 от 400 ₽
