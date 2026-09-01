Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сумерки»
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Киномир: расписание сеансов и цены в Бийске
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Воскресенье
г. Бийск, ул. Ильи Мухачева, 200, ТРЦ «Воскресенье»
Край чудес
анимация
2026, Россия
2D
11:05
от 330 ₽
13:30
от 350 ₽
17:00
от 400 ₽
Хитрый койот
боевик, приключения, анимация
2026, США
2D
11:25
от 330 ₽
12:25
от 350 ₽
14:10
от 380 ₽
16:15
от 400 ₽
18:20
от 420 ₽
Бегущая
боевик, триллер
2026, США
2D
12:20
от 350 ₽
19:30
от 420 ₽
Еще 9 фильмов
В прокате
Премьеры
Онлайн
Хитрый койот
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, анимация
Край чудес
Отзывы
2026, Россия, анимация
Охота на императора
Отзывы
2026, Россия, исторический
Бегущая
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Мой папа - медведь 2
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2026, Россия, комедия, семейный
Не по-детски
Отзывы
2026, Россия, комедия, мелодрама
Между нами, девочками
Отзывы
2026, Россия, комедия
Восставший
Отзывы
2026, Германия, боевик, драма, исторический
Лунтик. Обратная сторона луны
Отзывы
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Отзывы
2026, Россия, фантастика, приключения
МУЛЬТ в кино. Выпуск №199. Сказочный патруль. Дорога домой
Отзывы
2026, Россия, анимация
Мятеж
Отзывы
2026, США, боевик, триллер, криминал
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