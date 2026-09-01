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Киномир: расписание сеансов и цены в Бийске

Бийск
Воскресенье г. Бийск, ул. Ильи Мухачева, 200, ТРЦ «Воскресенье»
Край чудес
Край чудес анимация 2026, Россия
2D
11:05 от 330 ₽ 13:30 от 350 ₽ 17:00 от 400 ₽
Хитрый койот
Хитрый койот боевик, приключения, анимация 2026, США
2D
11:25 от 330 ₽ 12:25 от 350 ₽ 14:10 от 380 ₽ 16:15 от 400 ₽ 18:20 от 420 ₽
Бегущая
Бегущая боевик, триллер 2026, США
2D
12:20 от 350 ₽ 19:30 от 420 ₽
Еще 9 фильмов
Хитрый койот
Хитрый койот
2026, США, боевик, приключения, анимация
Край чудес
Край чудес
2026, Россия, анимация
Охота на императора
Охота на императора
2026, Россия, исторический
Бегущая
Бегущая
2026, США, боевик, триллер
Мой папа - медведь 2
Мой папа - медведь 2
2026, Россия, комедия, семейный
Не по-детски
Не по-детски
2026, Россия, комедия, мелодрама
Между нами, девочками
Между нами, девочками
2026, Россия, комедия
Восставший
Восставший
2026, Германия, боевик, драма, исторический
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
МУЛЬТ в кино. Выпуск №199. Сказочный патруль. Дорога домой
МУЛЬТ в кино. Выпуск №199. Сказочный патруль. Дорога домой
2026, Россия, анимация
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
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