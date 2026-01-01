Оповещения от Киноафиши
Бийск
Воскресенье
ул. Ильи Мухачева, 200, ТРЦ «Воскресенье»
350 метров
Планета Кино и развлечений
ул. Советская, 205/2, ТРЦ «Ривьера», 2 этаж
4.5 км
Кинотеатр Смоленское РДК
Смоленское, ул. Соболева, д.13
28.2 км
Кино в санатории Белокуриха
ул. Славского, 9
63.2 км
Центр культуры Майминского района
Республика Алтай, с. Майма, Ленина, 6
75.7 км
Планета кино
Коммунистический просп., 11, ТРЦ «Панорама»
82.2 км
Голубой Алтай
Горно-Алтайск пер.Спортивный, д.3
82.8 км
Кинотеатр Косиха "Восток-2"
ул. Комсомольская, 2
101 км
FORMULA Новоалтайск
ул. Октябрьская, 36
128 км
Турочак 3D
Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Советская, 75
133 км
Мир
пл. Победы, 1
133 км
Галактика
просп. Строителей, 117, ТРЦ «Galaxy» («Галактика»)
133 км
