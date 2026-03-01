Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов кинотеатра «Воскресенье»

Расписание сеансов кинотеатра «Воскресенье»

Сегодня 1 Завтра 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт 2026, США
2D
14:55 от 420 ₽ 16:50 от 420 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
17:50 от 450 ₽
Горничная
Горничная триллер 2025, США
2D
21:00 от 420 ₽
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
21:40 от 420 ₽
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
15:45 от 420 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
18:30 от 420 ₽ 20:50 от 420 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
15:15 от 420 ₽ 19:35 от 420 ₽
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть триллер 2025, Россия
2D
21:25 от 420 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
17:30 от 420 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
14:20 от 420 ₽ 15:35 от 420 ₽ 17:20 от 420 ₽ 18:45 от 420 ₽
Уволить Жору
Уволить Жору комедия, приключения 2026, Россия
2D
16:35 от 420 ₽
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
19:45 от 420 ₽ 21:45 от 420 ₽
