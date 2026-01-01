ТРК «Воскресенье» – это современный многофункциональный торгово–развлекательный комплекс, который расположен в южной части Бийска, в непосредственной близости от остановок общественного транспорта.

На территории торгово-развлекательного комплекса «Воскресенье» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров самых популярных брендов (Zolla, INCITY, DESEO, Concept Club, FASHION MIX, O’Shade, Francesco Donni, торговая сеть «Milavitsa», Dr.Koffer, салон модной одежды Vi Vi, торговая марка мужской одежды Van Cliff, «Вишня 22», «Родео-Джинс», SEVERO, ELIS, Belwest, AVELON и др.). К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Adidas и др.), фирменные магазины техники (Samsung и др.), магазины сувениров и подарков «Экспедиция», «Красный куб», маркеты детских товаров (Acoola и др.), магазины товаров для дома («Интерьерное искушение» и др.), магазины парфюмерии и косметики («Л’Этуаль» и др.), ювелирные салоны и магазины женских украшений и аксессуаров (Lady Collection, «Самоцветы», «Золото России», SUNLIGHT, Бижутерия АМАТО, и др.), магазины часов (Swatch и др.), салоны оптики («Оптика – престиж», «Оптика» и др.), центр фотоуслуг, салоны сотовой связи («Теле2», «МегаФон», «Связной», «МТС», «Евросеть» и др.), платежные терминалы, зоомагазин, студия маникюра, театрально-концертная касса, химчистка-прачечная, цветочный салон, парикмахерская, сервисный центр по ремонту мобильной техники, а также мастерская по изготовлению ключей, гардеробная, комната матери и ребенка, ателье, офис страховой компании, железнодорожные и авиа кассы, центр коррекции зрения, салон красоты, 7D-кинотеатр, туристическое агентство, банкоматы («Сбербанк», «Уралсиб» и др.), магазин профессиональной косметикой для волос и тела «Силуэт», салон интерьерных решений «АнтДекор», магазин Tamaris, аптека «Эвалар», магазин канцелярских товаров «Кнопка», магазин «Русский Фейерверк», книжный салон «Лучшие книги России», мебельная компания «Е1», магазины матрасов и товаров для сна (Hilding Anders, Askona и др.), магазин «Шарм — лучшее всегда рядом».

Кроме того, в ТРК «Воскресенье» функционируют супермаркет электроники и бытовой техники «РБТ.РУ», супермаркет продуктов питания «Быстроном», гипермаркет детских товаров «Бубль Гум», магазин цифровой электроники нового европейского формата «Ноу-Хау», салоны и интернет-магазины мебели для дома («МЕБЕЛЬ ТУТ ДЕШЕВЛЕ», «Много Мебели» и др.), магазин детских игрушек, велосипедов и товаров для новорожденных «Игрушки живут здесь», сеть спортивных магазинов для всей семьи «СПОРТЛАНДИЯ», многозальный кинотеатр «Киномир», центр семейного отдыха HAPPY LAND (бильярд- и боулинг-клуб, детский лабиринт и др.) и многое другое.

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится «Ресторанный дворик» на 600 посадочных мест, где расположено несколько кафе и ресторанов быстрого питания (Country-Chicken, «Сковородовна», Carte d’Or, кафе Happy-Land, NEW YORK PIZZA, KiNG STREET FOOD и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном комплексе «Воскресенье» работает бесплатная автомобильная парковка на более чем 150 машиномест, а также выделенный велопаркинг.

Адрес:

г. Бийск, ул. Ильи Мухачева, д. 200

Как добраться?

Добраться до ТРК «Воскресенье» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем до остановки «Дом советов»:

на трамваях № 1, 1а, 3, 3а, 3с, 4, 4а, 5а, 5б, 7, 7с

2. На любом общественном транспорте, идущем до остановки «ТРК Воскресенье»:

на маршрутном такси № 55

Режим работы

Магазины ТРК «Воскресенье»: 10.00 – 21.00;

Фудкорт ТРК «Воскресенье»: 10.00 – 22.00;

Супермаркет «Быстроном»: 08.00 – 00.00;

Кинотеатр «Киномир»: 09.30 – 02.00;

Гипермаркет детских товаров «Бубль Гум»: 10.00 – 21.00;

Центр семейного отдыха HAPPY LAND (детский лабиринт и др.): 10.00 – 22.00;

Бильярд- и боулинг-клуб HAPPY LAND: 10.00 – 02.00.