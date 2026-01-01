Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Курьер» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Бийска Кинотеатры Воскресенье ТРК «Воскресенье»

ТРК «Воскресенье»

ТРК «Воскресенье»
Адрес
г. Бийск, ул. Ильи Мухачева, д. 200
Показать на карте
Телефон

+7 (3854) 33-05-06 / администрация

Позвонить
Фотографии ТРК «Воскресенье»

ТРК «Воскресенье» – это современный многофункциональный торгово–развлекательный комплекс, который расположен в южной части Бийска, в непосредственной близости от остановок общественного транспорта.

На территории торгово-развлекательного комплекса «Воскресенье» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров самых популярных брендов (Zolla, INCITY, DESEO, Concept Club, FASHION MIX, O’Shade, Francesco Donni, торговая сеть «Milavitsa», Dr.Koffer, салон модной одежды Vi Vi, торговая марка мужской одежды Van Cliff, «Вишня 22», «Родео-Джинс», SEVERO, ELIS, Belwest, AVELON и др.). К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Adidas и др.), фирменные магазины техники (Samsung и др.), магазины сувениров и подарков «Экспедиция», «Красный куб», маркеты детских товаров (Acoola и др.), магазины товаров для дома («Интерьерное искушение» и др.), магазины парфюмерии и косметики («Л’Этуаль» и др.), ювелирные салоны и магазины женских украшений и аксессуаров (Lady Collection, «Самоцветы», «Золото России», SUNLIGHT, Бижутерия АМАТО, и др.), магазины часов (Swatch и др.), салоны оптики («Оптика – престиж», «Оптика» и др.), центр фотоуслуг, салоны сотовой связи («Теле2», «МегаФон», «Связной», «МТС», «Евросеть» и др.), платежные терминалы, зоомагазин, студия маникюра, театрально-концертная касса, химчистка-прачечная, цветочный салон, парикмахерская, сервисный центр по ремонту мобильной техники, а также мастерская по изготовлению ключей, гардеробная, комната матери и ребенка, ателье, офис страховой компании, железнодорожные и авиа кассы, центр коррекции зрения, салон красоты, 7D-кинотеатр, туристическое агентство, банкоматы («Сбербанк», «Уралсиб» и др.), магазин профессиональной косметикой для волос и тела «Силуэт», салон интерьерных решений «АнтДекор», магазин Tamaris, аптека «Эвалар», магазин канцелярских товаров «Кнопка», магазин «Русский Фейерверк», книжный салон «Лучшие книги России», мебельная компания «Е1», магазины матрасов и товаров для сна (Hilding Anders, Askona и др.), магазин «Шарм — лучшее всегда рядом».

Кроме того, в ТРК «Воскресенье» функционируют супермаркет электроники и бытовой техники «РБТ.РУ», супермаркет продуктов питания «Быстроном», гипермаркет детских товаров «Бубль Гум», магазин цифровой электроники нового европейского формата «Ноу-Хау», салоны и интернет-магазины мебели для дома («МЕБЕЛЬ ТУТ ДЕШЕВЛЕ», «Много Мебели» и др.), магазин детских игрушек, велосипедов и товаров для новорожденных «Игрушки живут здесь», сеть спортивных магазинов для всей семьи «СПОРТЛАНДИЯ», многозальный кинотеатр «Киномир», центр семейного отдыха HAPPY LAND (бильярд- и боулинг-клуб, детский лабиринт и др.) и многое другое.

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится «Ресторанный дворик» на 600 посадочных мест, где расположено несколько кафе и ресторанов быстрого питания (Country-Chicken, «Сковородовна», Carte d’Or, кафе Happy-Land, NEW YORK PIZZA, KiNG STREET FOOD и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном комплексе «Воскресенье» работает бесплатная автомобильная парковка на более чем 150 машиномест, а также выделенный велопаркинг.

Адрес:
г. Бийск, ул. Ильи Мухачева, д. 200

Как добраться?
Добраться до ТРК «Воскресенье» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем до остановки «Дом советов»:

  • на трамваях № 1, 1а, 3, 3а, 3с, 4, 4а, 5а, 5б, 7, 7с

2. На любом общественном транспорте, идущем до остановки «ТРК Воскресенье»:

  • на маршрутном такси № 55

Режим работы
Магазины ТРК «Воскресенье»: 10.00 – 21.00;
Фудкорт ТРК «Воскресенье»: 10.00 – 22.00;
Супермаркет «Быстроном»: 08.00 – 00.00;
Кинотеатр «Киномир»: 09.30 – 02.00;
Гипермаркет детских товаров «Бубль Гум»: 10.00 – 21.00;
Центр семейного отдыха HAPPY LAND (детский лабиринт и др.): 10.00 – 22.00;
Бильярд- и боулинг-клуб HAPPY LAND: 10.00 – 02.00.

Хитрый койот
Хитрый койот
2026, США, боевик, приключения, анимация
Край чудес
Край чудес
2026, Россия, анимация
Охота на императора
Охота на императора
2026, Россия, исторический
Бегущая
Бегущая
2026, США, боевик, триллер
Мой папа - медведь 2
Мой папа - медведь 2
2026, Россия, комедия, семейный
Не по-детски
Не по-детски
2026, Россия, комедия, мелодрама
Между нами, девочками
Между нами, девочками
2026, Россия, комедия
Восставший
Восставший
2026, Германия, боевик, драма, исторический
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
МУЛЬТ в кино. Выпуск №199. Сказочный патруль. Дорога домой
МУЛЬТ в кино. Выпуск №199. Сказочный патруль. Дорога домой
2026, Россия, анимация
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Весь сентябрь сухие ветки в лесу собираю охапками и тащу на дачу: это бесплатное добро у меня на вес золота
Стиралка больше не скачет как угорелая при отжиме: помогла обычная пластиковая бутылка (теперь стоит как вкопанная)
Чем дешевое сливочное масло из «Светофора» отличается от такого же в других магазинах: «выпечка любая получается»
15 фильмов 2026 года на любой вкус в хорошем качестве — если снова открыли онлайн-кинотеатр и не знаете, что смотреть
«Вот уж и осень, скоро тесты пойдут»: вспомните, из каких фильмов СССР 5 цитат про золотое время года
За последние 10 лет этот ромком как «глоток свежего воздуха»: «Не то что бездушные отходы Netflix»
Современные дети посмотрели «Гостью из будущего» и рассмеялись: Вертер «с походкой паралитика» вызывает испанский стыд
Этот актер — магнит для зрителей: фильмы с ним собрали $15,5+ млрд и это не предел
5 крепких российских детективов 2026 года с рейтингом до 7,8 — вот что посмотреть, если всё уже надоело
«Властелина колец» любит весь мир, но не сын Толкина – возненавидел уже после «Братства кольца»: «Они выпотрошили книгу!»
5 забытых sci-fi сериалов люблю не меньше «Интерстеллара»: №2 похож на «Лост», а №4 с Бутчером из «Пацанов»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше