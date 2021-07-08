Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Бийска Кинотеатры Воскресенье

Бийск
Адрес
г. Бийск, ул. Ильи Мухачева, 200, ТРЦ «Воскресенье»
Телефон

+7 (3854) 555-316 / автоинформатор

Билеты от 420 ₽
Сеть

Киномир
ТРК
Расположен в ТРК «Воскресенье»

О кинотеатре

Кинотеатр «Воскресенье» в Бийске — это пятый современный мультиплекс сети Киномир. Был открыт в 2014 году. Находится на 3 этаже ТРЦ «Воскресенье».

В кинотеатре пять комфортабельных залов, рассчитанных на 720 зрителей. Используется цифровое оборудование для демонстрации фильмов в 2D и 3D: проекторы Barco и очки XpanD, звук Dolby Digital Surround—EX.  В залах используются экраны со специальным покрытием, обеспечивающим высокое качество цветопередачи и яркости картинки. В комфортных креслах от «Ирвинг» можно отлично отдохнуть во время сеанса.

В фойе имеется большой кинобар — в нем есть всё, что любимо киноманами: сладкий, солёный и карамельный попкорн, сладости, напитки.
Рядом с кинотеатром «Воскресенье» находится центр развлечений «Overview» — это современный боулинг, бильярдный зал, гостеприимное кафе, увлекательный лабиринт для детей.

Бар
Расположен в ТЦ
7.4 Оцените
30 голосов
Билеты от 420 ₽
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Воскресенье
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
Сегодня 2 сеанса
14:55 от 420 ₽ 16:50 от 420 ₽ ...
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
Сегодня 1 сеанс
17:50 от 450 ₽ ...
Горничная
Горничная
Сегодня 1 сеанс
21:00 от 420 ₽ ...
Гуантанамера
Гуантанамера
Сегодня 1 сеанс
21:40 от 420 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

Edvstep 8 июля 2021, 10:19
Самое плохое место.С бабушкой были плохо стало.Минусы акустика плохая .Требуют паспорт. Не ходите туда.БИлеты дорогие.И работники по хамски обращаются.
Edvstep 8 июля 2021, 10:20
Зал вонючий.
Скидки в кинотеатре
Детям до 3-х лет

Детям до 3-х лет посещение кинотеатра - бесплатно. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Детям
Фильмы в кинотеатре Воскресенье

GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт 2026, США
2D
14:55 от 420 ₽ 16:50 от 420 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
17:50 от 450 ₽
Горничная
Горничная триллер 2025, США
2D
21:00 от 420 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Гигант
Гигант
2025, США, драма, спорт
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
