Кинотеатр «Воскресенье» в Бийске — это пятый современный мультиплекс сети Киномир. Был открыт в 2014 году. Находится на 3 этаже ТРЦ «Воскресенье».

В кинотеатре пять комфортабельных залов, рассчитанных на 720 зрителей. Используется цифровое оборудование для демонстрации фильмов в 2D и 3D: проекторы Barco и очки XpanD, звук Dolby Digital Surround—EX. В залах используются экраны со специальным покрытием, обеспечивающим высокое качество цветопередачи и яркости картинки. В комфортных креслах от «Ирвинг» можно отлично отдохнуть во время сеанса.

В фойе имеется большой кинобар — в нем есть всё, что любимо киноманами: сладкий, солёный и карамельный попкорн, сладости, напитки.

Рядом с кинотеатром «Воскресенье» находится центр развлечений «Overview» — это современный боулинг, бильярдный зал, гостеприимное кафе, увлекательный лабиринт для детей.