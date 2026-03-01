Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Бийска Кинотеатры Планета Кино и развлечений Расписание сеансов кинотеатра «Планета Кино и развлечений»

Расписание сеансов кинотеатра «Планета Кино и развлечений»

Сегодня 1 Завтра 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Гигант
Гигант драма, спорт 2025, США
2D
21:45 от 400 ₽
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
17:40 от 350 ₽ 21:10 от 350 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
16:20 от 320 ₽ 18:45 от 350 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
15:35 от 320 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
14:05 от 320 ₽ 19:30 от 400 ₽
Уволить Жору
Уволить Жору комедия, приключения 2026, Россия
2D
21:50 от 350 ₽
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
15:30 от 350 ₽ 17:30 от 400 ₽ 19:50 от 350 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Гигант
Гигант
2025, США, драма, спорт
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
Многие не знают, что у ворошиловского стрелка был прототип: вот что с ним произошло на самом деле
Этот сериал считают культовым миллионы зрителей по всем миру, но не Тарантино: «Невыносимо тоскливо и скучно»
Вместо Брагина и Шибанова — Тютюник и Забелин: НТВ запускает новый сериал на замену «Первому отделу»
Россиянки смотрят тру-крайм про маньяков перед сном: почему люди подсели на истории без счастливого конца
Ждать до 2027 не придётся: что включить после «Рыцаря Семи Королевств»
Первый российский фильм с бюджетом больше миллиарда рублей взбесил и зрителей, и историков: «Адская бредятина»
В этом сериале с рейтингом 8+ Жарков раскрылся во всей красе: после «Первого отдела» — совсем другой уровень
В «Самой обаятельной» Васильеву многие узнают: а вот 5 других фильмов СССР с актрисой – назовете каждый? (тест)
О чем новый сериал НТВ «Один за всех»: смесь «Шефа» и «Невского» в декорациях коррумпированного провинциального города
«Когда весна придет, не знаю» – но тест вам предложить могу: вспомните 5 фильмов СССР по весенним песням оттуда
Дед-разведчик, бывшая пиратка и девушка с навыками кунг-фу: три свежих боевика на разные вкусы для взрывного вечера
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше