Киноафиша Бийска
Кинотеатры
Планета Кино и развлечений
Расписание сеансов кинотеатра «Планета Кино и развлечений»
Расписание сеансов кинотеатра «Планета Кино и развлечений»
Торговый центр
Гигант
драма, спорт
2025, США
2D
21:45
от 400 ₽
Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
2D
17:40
от 350 ₽
21:10
от 350 ₽
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
2D
16:20
от 320 ₽
18:45
от 350 ₽
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
15:35
от 320 ₽
Малыш
военный, драма
2026, Россия
2D
14:05
от 320 ₽
19:30
от 400 ₽
Уволить Жору
комедия, приключения
2026, Россия
2D
21:50
от 350 ₽
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
2D
15:30
от 350 ₽
17:30
от 400 ₽
19:50
от 350 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Гигант
Отзывы
2025, США, драма, спорт
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Кто-то должен умереть
Отзывы
2025, Россия, триллер
Дед-разведчик, бывшая пиратка и девушка с навыками кунг-фу: три свежих боевика на разные вкусы для взрывного вечера
