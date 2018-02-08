Оповещения от Киноафиши
Отзывы о кинотеатре Планета Кино и развлечений

Наталья Зацепина 8 февраля 2018, 10:52
невозможно дозвониться по указанному номеру -безобразие. Расписания на следующий день нет. Хотелось бы сходить в кино на запланированное время, а не наобум.
Киноафиша.инфо 10 февраля 2018, 12:24
в ответ на сообщение Наталья Зацепина от 8 февраля 2018, 10:52
Наталья, добрый день! Расписание появляется на сайте по мере его обновления. Сейчас оно доступно на несколько дней вперед.
Хороших вам выходных!
