Кинотеатр «Планета Кино и развлечений» находится в ТРЦ «Ривьера». Входит в сеть кинотеатров «Мир кино».

«Планета кино» — это современный киноцентр, в котором можно увидеть популярные новинки кинопроката. Зрителей встречают четыре комфортных кинозала, в каждом из них свой оригинальный дизайн, соответствующий названию: Красный и Синий имеет по 92 места, Зеленый на 120 мест и Звездный на 110 мест.

В кинотеатре «Планета Кино и развлечений» в Бийске осуществляются кинопоказы в форматах 2D и 3D. Основной репертуар: мировые премьеры, блокбастеры, триллеры, комедии, арт-хаус, мелодрамы, анимация и т.д. Проводятся кинофестивали, творческие встречи, городские праздничные мероприятия. В фойе для киноманов имеется кино-бар, зона игровых автоматов.