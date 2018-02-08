Оповещения от Киноафиши
Планета Кино и развлечений

Планета Кино и развлечений

Бийск
Адрес
г. Бийск, ул. Советская, 205/2, ТРЦ «Ривьера», 2 этаж
Телефон

+7 (3854) 34-91-32 / бронирование

Билеты от 320 ₽
Расположен в ТРЦ «Ривьера»

О кинотеатре

Кинотеатр «Планета Кино и развлечений» находится в ТРЦ «Ривьера». Входит в сеть кинотеатров «Мир кино».

«Планета кино» — это современный киноцентр, в котором можно увидеть популярные новинки кинопроката. Зрителей встречают четыре комфортных кинозала, в каждом из них свой оригинальный дизайн, соответствующий названию: Красный и Синий имеет по 92 места, Зеленый на 120 мест и Звездный на 110 мест.

В кинотеатре «Планета Кино и развлечений» в Бийске осуществляются кинопоказы в форматах 2D и 3D. Основной репертуар: мировые премьеры, блокбастеры, триллеры, комедии, арт-хаус, мелодрамы, анимация и т.д. Проводятся кинофестивали, творческие встречи, городские праздничные мероприятия. В фойе для киноманов имеется кино-бар, зона игровых автоматов.

Расписание сеансов в кинотеатре Планета Кино и развлечений
Гигант
Гигант
Сегодня 1 сеанс
21:45 от 400 ₽ ...
Гуантанамера
Гуантанамера
Сегодня 2 сеанса
17:40 от 350 ₽ 21:10 от 350 ₽ ...
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
Сегодня 2 сеанса
16:20 от 320 ₽ 18:45 от 350 ₽ ...
Малыш
Малыш
Сегодня 1 сеанс
19:30 от 400 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

Наталья Зацепина 8 февраля 2018, 10:52
невозможно дозвониться по указанному номеру -безобразие. Расписания на следующий день нет. Хотелось бы сходить в кино на запланированное время, а не наобум.
Киноафиша.инфо 10 февраля 2018, 12:24
Наталья, добрый день! Расписание появляется на сайте по мере его обновления. Сейчас оно доступно на несколько дней вперед.
Хороших вам выходных!
Дети

Детям до 5 лет бесплатно без предоставления места

Детям
Фильмы в кинотеатре Планета Кино и развлечений

Гигант
Гигант драма, спорт 2025, США
2D
21:45 от 400 ₽
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
17:40 от 350 ₽ 21:10 от 350 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
16:20 от 320 ₽ 18:45 от 350 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Гигант
Гигант
2025, США, драма, спорт
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
