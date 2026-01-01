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Скоро в прокате «Омен. Обличие зла» 1
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Рейтинг фильмов в прокате в Березниках

Сложно выбрать, на что сходить? Фильмы по жанру, рейтингу, формату или просто с билетам в новом фильтре
Майкл
Майкл Масштабный музыкальный байопик о короле поп-музыки Майкле Джексоне
биография, драма, музыка, исторический 2026, США
8.0
Билеты
Закулисье реальности
Закулисье реальности Продавец мебели попадает в загадочный лабиринт. Фильм на основе городской легенды и крипипасты
ужасы, фантастика 2026, США
7.0
Билеты
Зверолюция
Зверолюция Девочка и ее питомцы обретают сверхъестественные способности и берутся спасти мир от опасной мутации
анимация 2026, Испания
6.0
Билеты
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино! Российская комедия о псе Дэни, котике Мэни и их хозяевах
комедия 2026, Россия
6.0
Билеты
Холоп 3
Холоп 3 Перевоспитанию через отправку в "прошлое" теперь подвергается супружеская пара
комедия, приключения 2026, Россия
6.0
Билеты
Пропасть
Пропасть Головокружительный российский триллер о любовном треугольнике
триллер 2026, Россия
5.0
Билеты
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной Новые приключения Маши, которая вновь противостоит Няне и спасает самый важный вечер года
комедия 2026, Россия
4.0
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