Рейтинг кинотеатров Березников

Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Хранитель камфорного дерева»
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ул.Юбилейная, д.49
В «Красное и Белое» ходят не только за спиртным: что покупатели берут чаще всего — статистика продавщиц
Линолеум и паркет — прошлый век: в 2026-м кладут только это покрытие — не мнется и воды не боится
Каждое утро начинается не с кофе, а с назойливых звонков с номера 900: как понять, что это Сбер, а не мошенники?
«Была истерика»: на съемки «Фишера 3» пришлось вызывать МЧС из-за рыдающей Снигирь – даже в «Мастере и Маргарите» не было такой жести
«Голодные игры» и даже «Сумерки» пали перед новым кассовым гигантом Lionsgate — сборы космические, в кинотеатрах аншлаги уже с 9 утра
В этом аниме «все мужчины – красавцы»: не зря фаны ждали его выхода 20+ лет – стартует уже в июле (обводите дату)
Этот детектив такой уютный, что «все 8 серий посмотрела за 1 день»: в каждом эпизоде новая загадка (и никакой жести)
Сразу после «Невского» включила этот мини-сериал с Паламарчуком — и на 4 часа выпала из реальности: теперь советую всем
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