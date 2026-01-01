Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «День разоблачения»
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ул.Юбилейная, д.49
2.2 км
Русь
ул.20 лет Победы, 115
25.9 км
Премьер-зал Победа
улица Ленина, 16
53.5 км
Муниципальное бюджетное учреждение "Кизеловская библиотека"
Кизел, ул. Луначарского 19
64.3 км
КиноЛит
ул. Дегтярева, 9
78.3 км
Кинопланета
ул. Советская, 66
108 км
Кинотеатр Чердынь МАУ ЧРЦК
Чердынь, ул. Советская 21
111 км
Ильинский РДК
Пермский край, п. Ильинский, ул. Ленина, 60
113 км
Кино-ДК
Пермский край,г.Гремячинск, ул.Ленина, д.193
114 км
Киномир
ул. 50 лет Октября, 12
130 км
Юность
ул. Мира, 4а
141 км
Родина
Вильямса, 1
149 км
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