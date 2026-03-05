Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Березников
Кинотеатры
Мелодия
Расписание сеансов кинотеатра «Мелодия»
Расписание сеансов кинотеатра «Мелодия»
К себе нежно
мелодрама, комедия
2026, Россия
2D
12:50
от 500 ₽
15:00
от 500 ₽
Крик 7
ужасы, детектив, триллер
2026, США
2D
20:45
от 500 ₽
Малыш
военный, драма
2026, Россия
2D
18:45
от 500 ₽
Новая тёща
комедия, семейный
2025, Россия
2D
17:05
от 500 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
11:05
от 400 ₽
14:55
от 500 ₽
Тюльпаны
комедия
2026, Россия
2D
17:00
от 500 ₽
19:00
от 500 ₽
Царевна-лягушка 2
семейный, фэнтези
2026, Россия
2D
11:00
от 400 ₽
13:10
от 500 ₽
Онлайн
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
«Лимитчицы» — круты, но есть история не хуже: этот сериал и детектив, и мелодрама в Москве 80-х — Стася Милославская хороша
Ни «Оскара», ни мировой славы, но некоторые считают этот «клон» «Москвы слезам не верит» сильнее фильма Меньшова: «Правды в нем куда больше»
Этот сериал с Гуськовым не зря называют русским ответом «Оппенгеймеру»: «Не хуже Киллиана Мерфи»
«Горничная» и продолжение «Черного солнца» в списке: что КИОН покажет в марте
«Так глупо, что больно становится»: вот вердикт немца, посмотревшего «А зори здесь тихие»
5 крутых сериалов о фигурном катании и закулисье спорта: свежая российская драма «На льду» тоже тут – не пропустите
Русскую версию «Реквиема по мечте» зрителям горько пересматривать даже почти 10 лет спустя: «Порше, олигархи, секс и мечты»
Если по «Первому отделу» уже скучаете: этот детектив с оценкой 7.2 тоже про Питер – зрители пишут, что «за него не стыдно»
У многих на улице еще снег, а героини кино СССР уже в летнем: угадайте 5 фильмов по даме в легком платье (тест)
Лена и Таня не стоят ее ногтя: взгляните на жену Жаркова – зря прятал молодую копию Кудрявцевой
Этот советский фильм так полюбили в Китае, что в 2005-м выпустили ремейк: на удивление набрал 7.1 балла и хвалебные отзывы
