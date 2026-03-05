Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Березников Кинотеатры Мелодия Расписание сеансов кинотеатра «Мелодия»

К себе нежно
К себе нежно мелодрама, комедия 2026, Россия
2D
12:50 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽
Крик 7
Крик 7 ужасы, детектив, триллер 2026, США
2D
20:45 от 500 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
18:45 от 500 ₽
Новая тёща
Новая тёща комедия, семейный 2025, Россия
2D
17:05 от 500 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
11:05 от 400 ₽ 14:55 от 500 ₽
Тюльпаны
Тюльпаны комедия 2026, Россия
2D
17:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2 семейный, фэнтези 2026, Россия
2D
11:00 от 400 ₽ 13:10 от 500 ₽
