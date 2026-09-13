Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Курьер» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Березников Кинотеатры Мелодия

Мелодия

Березники
Адрес
г. Березники, ул.Юбилейная, д.49
Показать на карте
Телефон

+7 (342) 420-12-21

Позвонить
Билеты от 400 ₽
В избранное Уже в избранном

О кинотеатре

Кинотеатр «Мелодия» в Березниках расположен на одной из центральных магистралей города по адресу: ул. Юбилейная, д. 49. 

В этом кинотеатре имеется два зрительных зала, оборудованных современными проекторами и звуковой системой Dolby Digital. Фильмы демонстрируются в форматах 2D и 3D.
В холле находится кино-бар, в котором можно приобрести разнообразные десерты и попкорн, мороженое, прохладительные напитки.
Стоимость билетов доступная. При групповом посещении предусмотрены скидки.
 
Кинотеатр «Мелодия» — отличное место проведения досуга всей семьей, дружеской компанией, влюбленных парочек. По выходным и праздничным дням здесь проводятся разнообразные праздники, конкурсы, творческие встречи и другие интересные мероприятия.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Мелодия» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Бар
мало голосов Оцените
3 голоса
Билеты от 400 ₽
В избранное Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Мелодия
Астрал 6: Они уже здесь
Астрал 6: Они уже здесь
Сегодня 1 сеанс
19:50 от 500 ₽ ...
Край чудес
Край чудес
Сегодня 1 сеанс
11:00 от 400 ₽ ...
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
Сегодня 1 сеанс
11:00 от 400 ₽ ...
Надежда
Надежда
Сегодня 2 сеанса
17:00 от 500 ₽ 18:30 от 500 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
3 голоса
Оцените

Фильмы в кинотеатре Мелодия

Сегодня 13
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Астрал 6: Они уже здесь
Астрал 6: Они уже здесь ужасы, детектив, триллер 2026, Великобритания
2D
19:50 от 500 ₽
Край чудес
Край чудес анимация 2026, Россия
2D
11:00 от 400 ₽
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны анимация, детский, семейный 2026, Россия
2D
11:00 от 400 ₽
Полное расписание и билеты
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Хитрый койот
Хитрый койот
2026, США, боевик, приключения, анимация
Надежда
Надежда
2026, Южная Корея, боевик, ужасы, детектив
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Охота на императора
Охота на императора
2026, Россия, исторический
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Край чудес
Край чудес
2026, Россия, анимация
Астрал 6: Они уже здесь
Астрал 6: Они уже здесь
2026, Великобритания, ужасы, детектив, триллер
Бабье лето-2026 не за горами: в Гидрометцентре назвали точные даты, когда в Россию вернется тепло
Этот гриб похож на кусочек куриного мяса: где искать «лесного цыплёнка» и почему многие обходят это лакомство в лесу стороной
С приходом осени пью египетский чай с Ozon и ложкой доедаю заварку: пара чашек «уносят» на пляжи Красного моря
Хабенский и Безруков встретятся в этой осенней новинке — но главным сюрпризом станет появление Шерлока Холмса
«Косой, тесты проходить умеешь?» — только те, кто смотрел «Джентльменов удачи» много раз, смогут продолжить все 6 цитат
Тут не только «Невский» и «Первый отдел»: НТВ устроил большую волну продлений — 12 знакомых сериалов снова с нами в 2026
На Netflix уже давно вышел «один из лучших вестернов»: всего 7 серий с вайбом «Великолепной семерки» и оценкой 8.2
PREMIER готовит странную, но любопытную новинку: «Дубровский» станет Зорро уже 30 сентября — тут подробности
НТВ порадует зрителей не только «Невским» и «Первым отделом»: вот еще 8 сериалов, которые вернутся в 2026-м
Если бы «Ивана Васильевича» сняли в 2026-м: выбрали подходящих актеров на роли Шурика, Милославского и других героев (фото)
Самая неудобная книга о Достоевском добралась до кино: поклонники писателя точно будут в ярости
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше