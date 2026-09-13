Кинотеатр «Мелодия» в Березниках расположен на одной из центральных магистралей города по адресу: ул. Юбилейная, д. 49.

В этом кинотеатре имеется два зрительных зала, оборудованных современными проекторами и звуковой системой Dolby Digital. Фильмы демонстрируются в форматах 2D и 3D.

В холле находится кино-бар, в котором можно приобрести разнообразные десерты и попкорн, мороженое, прохладительные напитки.

Стоимость билетов доступная. При групповом посещении предусмотрены скидки.



Кинотеатр «Мелодия» — отличное место проведения досуга всей семьей, дружеской компанией, влюбленных парочек. По выходным и праздничным дням здесь проводятся разнообразные праздники, конкурсы, творческие встречи и другие интересные мероприятия.

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