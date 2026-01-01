Оповещения от Киноафиши
«Доктор Гаф»
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2 Иван Царевич отправляется в Тмутараканское царство, чтобы спасти Василису
семейный, фэнтези 2026, Россия
7.0
Билеты
Новая тёща
Новая тёща Сразу два Гарика Харламовых в продолжении народного хита "Теща"
комедия, семейный 2025, Россия
8.0
Билеты
Прыгуны
Прыгуны Девочка переносит свое сознание в тело бобра. Новый оригинальный мультфильм студии Pixar
приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный 2026, США
7.0
Билеты
Крик 7
Крик 7 Последняя девушка Сидни Прескотт в который раз противостоит убийце в маске
ужасы, детектив, триллер 2026, США
7.0
Билеты
