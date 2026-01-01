«Оплатите по QR-коду?»: узнала, почему кассиры задают один и тот же вопрос — подумайте, прежде чем соглашаться

В России на 3 дня отключат мобильный и домашний интернет: людей призвали терпеть и «не роптать»

3 важных совета доктора Мясникова для пенсионеров 70+: сохранят здоровье и продлят жизнь на годы

Лютая смесь Ричи и Тарантино от создателя «Дэдпула»: боевик с оценкой 7.7 отличается от всего того, что вы видели с Питтом раньше

«Атмосфера "Экзорциста", жестокость "Зелёной комнаты" и безысходность "Реинкарнации"»: у этого хоррора неспроста 96% свежести на RT — жуткий до мурашек

«Игра престолов» нервно курит в сторонке: START, Wink и Okko готовят сразу 3 необычных российских сериала — №2 жду ради Янковского

5 фильмов СССР задают летнее настроение до сих пор: сможете узнать их по кадрам в тесте?

Фильмы Диснея, конечно, отличные, но у Толкина вызывали отвращение: навсегда запретил снимать ему «Властелина»

1 000 000 долларов за эпизод: самый дорогой сериал в России сняли в лихие 90-е — обошелся даже дороже «Бригады»

Тут вам и Марат, и Пальто: этот российский сериал подозрительно похож на «Слово пацана» — вот только он вышел раньше