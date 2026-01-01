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Скоро в прокате «Робоняня»
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Рубин
ул.Юности, 26
350 метров
Культурный центр Инской
Инской, Парковая, 4
9.7 км
МУ КЦ "Грамотеинский"
пгт Грамотеино, ул. 7 ноября,16
11.8 км
Кинозал ДК Угольщиков
Кемеровская обл., пгт Новый городок, ул. Киевская, 50А
12.6 км
Бачатский
Кемеровская область, пгт Бачатский, ул. Шевцовой, 33
19.3 км
Дом культуры Полысаевец
Полысаево, Токарева 6-а
21.1 км
Кинозал ДК им. Ленина
ул. 7 Ноября, 4
25.1 км
Юность
пер.Иванова,2
27.4 км
Победа
пр. Кирова, 34
29 км
Культурный Центр
Кемеровская область, пгт Краснобродский, ул. Новая, 44
30.5 км
СК Трудармейский
Кемеровская обл., пос. Трудармейский, ул. Вокзальная, 3А
32.8 км
Трудармейский развлекательный комплекс
Кемеровская область, п.Трудармейский, ул.Вокзальная, д.3А
32.8 км
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