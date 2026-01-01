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Скидки в кинотеатрах Белово

В данном разделе мы собрали подробную информацию о скидках в кинотеатрах Белово, а также об акциях на билеты и предложения кинотеатров. Выберите свою льготную категорию из списка, чтобы найти наиболее выгодное предложение. Купить билет в кино со скидкой теперь как никогда проще с порталом Киноафиша!
Эксклюзивный КОМБО для владельцев Пушкинских карт! / Рубин

Акция действительна только при предъявлении Пластиковой или Виртуальной пушкинской карты. В комбо набор входит: Попкорн любого вкуса (1.5 литра) и газированный напиток ТМ Pepsi (ПЭТ 0.5л). Цена 250 рублей.

Специальные предложения
В кино с бонусами / Рубин

Программа лояльности STARMAXCinema - Оплачивайте до 99% бонусами. Создайте виртуальную карту лояльности в приложении STARMAX cinema! Для этого достаточно установить мобильное приложение STARMAXCinema для iOS и Android. А также пройти полную регистрацию, получите 150 бонусов в подарок. Размер начисления бонусов равняется 7% от суммы заказа. Обменять бонусы можно на скидку до 99% от от заказа.

Участникам клубной системы привилегий
Групповые посещения / Рубин

Групповые посещения в STARMAX сinema - билеты по 150 рублей. Акция действительна при организованной единовременной покупке 10 и более билетов для детей и студентов, действительна ежедневно, скидка не суммируются с иными акциями. с 9:00 до 17:00. На каждые 10 детей - 1 сопровождающий допускается в кинозал бесплатно.

Коллективные заявки
В день рождения билет в подарок / Рубин

Акция действительна 1 раз в течении 3х дней. В день рождения и 2 дня после. Акция действительна только в кассах кинотеатра при предьявлении оригинала паспорта, свидетельства о рождении ребенка или водительского удостоверения.

В день рождения
День кино / Рубин

В четверг в кинотеатре "Рубин" специальная фиксированная цена действуюет при покупке билетов в мобильном приложении киносети, на сайте и кассах кинотеатров. Скидки не суммируются с иными акциями, за исключениями акций "Именинник" и "Групповые посещения". В нерабочие дни, являющиеся государственными праздниками, а также в предпраздничные дни специальные цены в рамках акции «Дни кино» не действуют..

Специальные предложения
Скидка 50 рублей для студентов! / Рубин

Акция действительна только при предъявлении оригинала действующего студенческого билета. Размер скидки составляет 50 рублей на билет. Акция действительна только в кассах кинотеатра. Скидка на билет не суммируется с другими акциями и предложениями.

Студентам
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