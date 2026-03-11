Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Белово
Кинотеатры
Рубин
Расписание сеансов кинотеатра «Рубин»
Расписание сеансов кинотеатра «Рубин»
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
К себе нежно
мелодрама, комедия
2026, Россия
2D
21:05
от 350 ₽
Крик 7
ужасы, детектив, триллер
2026, США
2D
16:15
от 350 ₽
21:55
от 350 ₽
Малыш
военный, драма
2026, Россия
2D
17:00
от 350 ₽
Новая тёща
комедия, семейный
2025, Россия
2D
11:10
от 350 ₽
15:05
от 350 ₽
19:10
от 350 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
13:05
от 350 ₽
Тюльпаны
комедия
2026, Россия
2D
10:50
от 350 ₽
20:10
от 350 ₽
Царевна-лягушка 2
семейный, фэнтези
2026, Россия
2D
12:35
от 350 ₽
14:25
от 350 ₽
18:20
от 350 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
