Киноафиша Белово Кинотеатры Рубин Расписание сеансов кинотеатра «Рубин»

Расписание сеансов кинотеатра «Рубин»

К себе нежно
К себе нежно мелодрама, комедия 2026, Россия
2D
21:05 от 350 ₽
Крик 7
Крик 7 ужасы, детектив, триллер 2026, США
2D
16:15 от 350 ₽ 21:55 от 350 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
17:00 от 350 ₽
Новая тёща
Новая тёща комедия, семейный 2025, Россия
2D
11:10 от 350 ₽ 15:05 от 350 ₽ 19:10 от 350 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
13:05 от 350 ₽
Тюльпаны
Тюльпаны комедия 2026, Россия
2D
10:50 от 350 ₽ 20:10 от 350 ₽
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2 семейный, фэнтези 2026, Россия
2D
12:35 от 350 ₽ 14:25 от 350 ₽ 18:20 от 350 ₽
