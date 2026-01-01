Оповещения от Киноафиши
Эксклюзивный КОМБО для владельцев Пушкинских карт!

Акция действительна только при предъявлении Пластиковой или Виртуальной пушкинской карты. В комбо набор входит: Попкорн любого вкуса (1.5 литра) и газированный напиток ТМ Pepsi (ПЭТ 0.5л). Цена 250 рублей.

Специальные предложения
В кино с бонусами

Программа лояльности STARMAXCinema - Оплачивайте до 99% бонусами. Создайте виртуальную карту лояльности в приложении STARMAX cinema! Для этого достаточно установить мобильное приложение STARMAXCinema для iOS и Android. А также пройти полную регистрацию, получите 150 бонусов в подарок. Размер начисления бонусов равняется 7% от суммы заказа. Обменять бонусы можно на скидку до 99% от от заказа.

Участникам клубной системы привилегий
Групповые посещения

Групповые посещения в STARMAX сinema - билеты по 150 рублей. Акция действительна при организованной единовременной покупке 10 и более билетов для детей и студентов, действительна ежедневно, скидка не суммируются с иными акциями. с 9:00 до 17:00. На каждые 10 детей - 1 сопровождающий допускается в кинозал бесплатно.

Коллективные заявки
В день рождения билет в подарок

Акция действительна 1 раз в течении 3х дней. В день рождения и 2 дня после. Акция действительна только в кассах кинотеатра при предьявлении оригинала паспорта, свидетельства о рождении ребенка или водительского удостоверения.

В день рождения
День кино

В четверг в кинотеатре "Рубин" специальная фиксированная цена действуюет при покупке билетов в мобильном приложении киносети, на сайте и кассах кинотеатров. Скидки не суммируются с иными акциями, за исключениями акций "Именинник" и "Групповые посещения". В нерабочие дни, являющиеся государственными праздниками, а также в предпраздничные дни специальные цены в рамках акции «Дни кино» не действуют..

Специальные предложения
Скидка 50 рублей для студентов!

Акция действительна только при предъявлении оригинала действующего студенческого билета. Размер скидки составляет 50 рублей на билет. Акция действительна только в кассах кинотеатра. Скидка на билет не суммируется с другими акциями и предложениями.

Студентам
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Если «Великолепный век» засмотрели до дыр: 6 свежих турецких сериалов с такими же страстями
