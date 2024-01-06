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Киноафиша Белово Кинотеатры Рубин

Рубин

Белово
Адрес
г. Белово, ул.Юности, 26
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Телефон

+7 (38452) 238-12 / бронирование

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Билеты от 350 ₽
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О кинотеатре

Кинотеатр «Рубин» в Белово находится в центре города по адресу: ул. Юности, д.26. Это привлекательное место отдыха для всей семьи, друзей и влюбленных.

После ремонта и технического переоснащения, проведенного в 2011 году, в «Рубине» стали демонстрироваться фильмы не только в 2D, но и в 3D формате с использованием легких стерео-очков.  

Зрителей встречают два кинозала с общей вместимостью 400 мест: «Запад» с интерьером в красных тонах и «Восток» (Зеленый зал), оснащенные современной звуковой и проекционной техникой по технологии Dolby Digital.
В залах установлены система климат-контроля и удобные кресла, позволяющие комфортно чувствовать себя во время киносеанса. В репертуаре — мировые новинки и любимая классика российского проката.
В фойе первого этажа имеется кино-бар, гардероб и различные игровые автоматы. На втором этаже можно отлично отдохнуть в гостеприимном кафе.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Рубин» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Бар
Кафе
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Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Рубин
Закулисье реальности
Закулисье реальности
Сегодня 2 сеанса
19:05 от 400 ₽ 21:20 от 400 ₽ ...
Зверолюция
Зверолюция
Сегодня 3 сеанса
11:00 от 350 ₽ 12:50 от 350 ₽ 17:00 от 400 ₽ ...
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
Сегодня 1 сеанс
10:30 от 350 ₽ ...
Майкл
Майкл
Сегодня 1 сеанс
16:50 от 400 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

dmitriy.yadreev 6 января 2024, 05:23
купить билет онлайн невозможно, дозвониться по телефону бесполезно, придётся ехать наобум, вдруг билеты будут, а так сам кинотеатр не плохой
Матвей Зоозащита 26 марта 2025, 04:43
Хороший кинотеатр
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Групповые посещения в STARMAX сinema - билеты по 150 рублей. Акция действительна при организованной единовременной покупке 10 и более билетов для детей и студентов, действительна ежедневно, скидка не суммируются с иными акциями. с 9:00 до 17:00. На каждые 10 детей - 1 сопровождающий допускается в кинозал бесплатно.

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Фильмы в кинотеатре Рубин

Сегодня 16 Завтра 17
Формат сеанса
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Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Закулисье реальности
Закулисье реальности ужасы, фантастика 2026, США
2D
19:05 от 400 ₽ 21:20 от 400 ₽
Зверолюция
Зверолюция анимация 2026, Испания
2D
11:00 от 350 ₽ 12:50 от 350 ₽ 17:00 от 400 ₽
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды анимация 2026, Россия
2D
10:30 от 350 ₽
Полное расписание и билеты
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Зверолюция
Зверолюция
2026, Испания, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
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