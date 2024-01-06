Кинотеатр «Рубин» в Белово находится в центре города по адресу: ул. Юности, д.26. Это привлекательное место отдыха для всей семьи, друзей и влюбленных.



После ремонта и технического переоснащения, проведенного в 2011 году, в «Рубине» стали демонстрироваться фильмы не только в 2D, но и в 3D формате с использованием легких стерео-очков.



Зрителей встречают два кинозала с общей вместимостью 400 мест: «Запад» с интерьером в красных тонах и «Восток» (Зеленый зал), оснащенные современной звуковой и проекционной техникой по технологии Dolby Digital.

В залах установлены система климат-контроля и удобные кресла, позволяющие комфортно чувствовать себя во время киносеанса. В репертуаре — мировые новинки и любимая классика российского проката.

В фойе первого этажа имеется кино-бар, гардероб и различные игровые автоматы. На втором этаже можно отлично отдохнуть в гостеприимном кафе.



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