Кинотеатр «Рубин» в Белово находится в центре города по адресу: ул. Юности, д.26. Это привлекательное место отдыха для всей семьи, друзей и влюбленных.
После ремонта и технического переоснащения, проведенного в 2011 году, в «Рубине» стали демонстрироваться фильмы не только в 2D, но и в 3D формате с использованием легких стерео-очков.
Зрителей встречают два кинозала с общей вместимостью 400 мест: «Запад» с интерьером в красных тонах и «Восток» (Зеленый зал), оснащенные современной звуковой и проекционной техникой по технологии Dolby Digital.
В залах установлены система климат-контроля и удобные кресла, позволяющие комфортно чувствовать себя во время киносеанса. В репертуаре — мировые новинки и любимая классика российского проката.
В фойе первого этажа имеется кино-бар, гардероб и различные игровые автоматы. На втором этаже можно отлично отдохнуть в гостеприимном кафе.
На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Рубин» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.
Акция действительна только при предъявлении Пластиковой или Виртуальной пушкинской карты. В комбо набор входит: Попкорн любого вкуса (1.5 литра) и газированный напиток ТМ Pepsi (ПЭТ 0.5л). Цена 250 рублей.
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Групповые посещения в STARMAX сinema - билеты по 150 рублей. Акция действительна при организованной единовременной покупке 10 и более билетов для детей и студентов, действительна ежедневно, скидка не суммируются с иными акциями. с 9:00 до 17:00. На каждые 10 детей - 1 сопровождающий допускается в кинозал бесплатно.