Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна Несмеяна»
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Подборки фильмов в прокате
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого сентября
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Напугай меня! Лучшие фильмы ужасов в прокате
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Основано на реальных событиях
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Рейтинги фильмов
Премьеры, которые ждут в прокате, топ фильмов по годам и жанрам, единый рейтинг всех фильмов.
Самые ожидаемые фильмы
699
Мстители: Доктор Дум
17 декабря 2026
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Сумерки. Сага. Затмение
5 ноября 2026
342
Обитель зла
26 сентября 2026
341
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1
10 декабря 2026
210
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2
11 февраля 2027
Лучшие фильмы в прокате
8.8
Человек-паук: Новый день
8.8
Остров забвения
8.8
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
8.7
Унесенные призраками
8.7
Одиссея
Топ 1000 лучших фильмов
9.6
Twenty One Pilots: More Than We Ever Imagined
9.1
Побег из Шоушенка
9.0
Stray Kids: The dominATE Experience
9.0
Темный рыцарь: Возрождение легенды
8.9
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
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