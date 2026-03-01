Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Остров
Расписание сеансов Остров, 2006 в Белгороде
12 марта 2026
Расписание сеансов Остров, 12 марта 2026 в Белгороде
от 400 ₽
Синема Парк
г. Белгород, ул. Щорса, 64, ТРК «Сити-Молл Белгородский»
2D
19:30
от 530 ₽
