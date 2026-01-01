Осень, осень, ну давай у теста спросим: выберите картинку — и узнайте, что ждет вас в ближайшие три месяца

Вот зачем перед стиркой я всегда солю носки: выглядит странно, но грязь с пяток сама отходит

Курицу по-венгерски готовлю круглый год: за 40 минут мясо выходит нежнее сливочного масла и тает во рту

Пеннивайз переезжает в Россию: этот сериал сразу окрестили ответом «Оно» и «Очень странным делам» — завязка не нова, но зрителям интересно

«А тест откуда такой? — От Кристиана Диора»: только настоящие модники и модницы вспомнят 5 советских фильмов по летнему платью

Осень на носу, шляпки — на головах: узнаете 6 советских фильмов по одному кадру? (тест)

Wink по-тихому сделал своих «Сватов» — и тоже с Добронравовым! Будько бросил Кучугуры и уехал в Москву ко внебрачной дочери

«Гангстерленд» Ричи – блеклая копия забытого сериала 2010-х: «скоммуниздил» сюжет, поменял имена – вот вам и «шедевр» с Харди

Новым Локонсом в «Гарри Поттере» HBO станет главная звезда «Игры престолов»: он уже был в «Тайной комнате» (но вы не заметили)

К доске пойдет каждый любитель советской классики: угадайте 6 фильмов СССР по цитате героя-учителя (тест)