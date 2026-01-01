Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Лунтик. Обратная сторона луны»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Белгород, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Пока небо смотрит
Расписание Пока небо смотрит (2026) в Белгороде на сегодня
Расписание Пока небо смотрит (2026) в Белгороде на сегодня
Пока небо смотрит
Фильм Романа Михайлова об андеграундных танцорах
драма, музыка
2026 / Россия
Смотреть трейлер
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Человек-паук: Новый день
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Отзывы
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Отзывы
2026, Россия, фантастика, приключения
Мотор Сити
Отзывы
2025, США, боевик, криминал, драма
Жертва обстоятельств
Отзывы
2026, США, приключения, комедия, боевик
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Во власти страха
Отзывы
2026, США / Испания, боевик, триллер
Крушение рейса
Отзывы
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Моана
Отзывы
2026, США, приключения, комедия, семейный
Последний рубеж
Отзывы
2026, США, боевик, драма, военный
«Размером с голову и даже больше»: эти грибы все обходят стороной, но их можно сушить, жарит и тушить — это очень вкусно
Отключить LTE и Wi-Fi на ночь – недостаточно: эти 2 бесполезных функции «поджирают» заряд смартфона тайком, пока никто не видит
Курицу по-венгерски готовлю круглый год: за 40 минут мясо выходит нежнее сливочного масла и тает во рту
Wink по-тихому сделал своих «Сватов» — и тоже с Добронравовым! Будько бросил Кучугуры и уехал в Москву ко внебрачной дочери
Свободные вечера и выходные можно отменять: 5 сериалов-«сокровищ», которые затягивают уже через 5 минут
К доске пойдет каждый любитель советской классики: угадайте 6 фильмов СССР по цитате героя-учителя (тест)
Новое «Слово пацана» и детектив… с попугаем: после «Невского-8» НТВ выпустит целых 3 крутых сериала — воскресшего Семёнова забудете сразу
Этот фильм о космосе взял 7 «Оскаров», но у реальных астронавтов от него глаз дергается: «более бредового творения не видел»
«Ни развития, ни анимации» – пишут про аниме, обогнавшее «Блич» и «Магичку»: сразу 6 серий попали в 20-ку лучших на IMDb
Жеглов был совсем не таким: 3 важных изменения от книги, которые сделали «Место встречи…» культовым сериалом
Осень на носу, шляпки — на головах: узнаете 6 советских фильмов по одному кадру? (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить