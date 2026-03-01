Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Царевна-лягушка 2 Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 2026 в Белгороде 15 марта 2026

Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 15 марта 2026 в Белгороде

Завтра 13 сб 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
ГРИННФИЛЬМ г. Белгород, просп. Богдана Хмельницкого, 137т
2D
10:10 от 350 ₽ 10:40 от 350 ₽ 12:10 от 450 ₽ 12:45 от 450 ₽ 14:15 от 450 ₽ 16:20 от 450 ₽ 17:05 от 500 ₽ 19:10 от 500 ₽
Русич г. Белгород, просп. Ватутина, 8
2D
11:15 от 280 ₽ 13:05 от 450 ₽ 17:10 от 450 ₽
Синема Парк г. Белгород, ул. Щорса, 64, ТРК «Сити-Молл Белгородский»
2D
10:35 от 370 ₽ 12:40 от 400 ₽ 14:45 от 400 ₽ 16:50 от 400 ₽ 18:55 от 440 ₽
Синема Стар Белгород г. Белгород, ул. Б. Хмельницкого, 164, ТРЦ «Рио», 2-й этаж
2D
10:20 от 260 ₽ 12:30 от 350 ₽ 14:40 от 350 ₽
