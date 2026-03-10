Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Царевна-лягушка 2
Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 2026 в Белгороде
12 марта 2026
Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 12 марта 2026 в Белгороде
Вся информация о фильме
г. Белгород, просп. Богдана Хмельницкого, 137т
2D
10:10
от 350 ₽
10:40
от 350 ₽
12:10
от 450 ₽
12:45
от 450 ₽
14:15
от 450 ₽
16:20
от 450 ₽
17:05
от 500 ₽
19:10
от 500 ₽
Русич
г. Белгород, просп. Ватутина, 8
2D
11:15
от 280 ₽
13:05
от 450 ₽
17:10
от 450 ₽
Синема Стар Белгород
г. Белгород, ул. Б. Хмельницкого, 164, ТРЦ «Рио», 2-й этаж
2D
10:20
от 250 ₽
12:30
от 300 ₽
14:40
от 300 ₽
