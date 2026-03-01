Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Белгород, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Царевна-лягушка 2
Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 2026 в Белгороде
8 марта 2026
Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 8 марта 2026 в Белгороде
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вся информация о фильме
ср
4
чт
5
пт
6
сб
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Царевна-лягушка 2»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Синема Парк
г. Белгород, ул. Щорса, 64, ТРК «Сити-Молл Белгородский»
2D
10:20
от 370 ₽
12:30
от 400 ₽
14:40
от 400 ₽
16:50
от 400 ₽
19:00
от 440 ₽
Синема Стар Белгород
г. Белгород, ул. Б. Хмельницкого, 164, ТРЦ «Рио», 2-й этаж
2D
10:20
от 260 ₽
12:30
от 350 ₽
14:40
от 350 ₽
16:50
от 350 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Астрал. Амулет зла
Отзывы
2025, Австралия, ужасы, триллер
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Неужели это новый максимум? Пара Брагин–Шибанов снова вывела «Первый отдел» в лидеры эфира — Mediascop врать не будет
Похоже на «Игру» Финчера, сериал «Игра в кальмара» и детектив Агаты Кристи: ОККО готовит новый детективный сериал с Кяро
Okko готовит ледяную драму 6 марта: «На льду» объединит фигурное катание и расследование — что известно
Шибанов из «Первого отдела» + Фома из «Невского» = крутой детектив с оценкой 7.8: включайте, если упустили
«Плохо абсолютно все»: французы посмотрели «Три мушкетера» и камня на камне не оставили от народной классики
Рязанов и Раневская считали эту актрису самой талантливой в СССР: россияне ее прозвали «нудной, скучной и неинтересной»
Полежайкин был одним из самых любимых героев — но в новых «Папиных дочках» его нет: и вот официальная причина
«Метафора нашей жизни»: иностранцы нашли в названии советского хита «Берегись автомобиля» скрытый смысл
Режиссер американского «Винни Пуха» описал советский мульт про мишку 7 словами – Хитрук не поверил ушам
Забытый сериал с Безруковым вышел раньше хита Netflix, но потерялся за «Братом 2»: «Мог стать российским “Черным зеркалом”»
Вместе с «Первым отделом» на НТВ вернулся забытый хит: мини-сериал с рейтингом 7.9 — повод не выключать телевизор до поздней ночи
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667