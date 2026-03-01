Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 2026 в Белгороде 7 марта 2026

Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 7 марта 2026 в Белгороде

ср 4 чт 5 пт 6 сб 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
Синема Парк г. Белгород, ул. Щорса, 64, ТРК «Сити-Молл Белгородский»
2D
10:20 от 370 ₽ 12:30 от 400 ₽ 14:40 от 400 ₽ 16:50 от 400 ₽ 19:00 от 440 ₽
Синема Стар Белгород г. Белгород, ул. Б. Хмельницкого, 164, ТРЦ «Рио», 2-й этаж
2D
10:20 от 260 ₽ 12:30 от 350 ₽ 14:40 от 350 ₽ 16:50 от 350 ₽
