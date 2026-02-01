Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы GOAT: Мечтай по крупному Расписание сеансов GOAT: Мечтай по крупному, 2026 в Белгороде 28 февраля 2026

Расписание сеансов GOAT: Мечтай по крупному, 28 февраля 2026 в Белгороде

Билеты
Вся информация о мультфильме
Завтра 27 сб 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «GOAT: Мечтай по крупному»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
ГРИННФИЛЬМ г. Белгород, просп. Богдана Хмельницкого, 137т
2D
12:55 от 450 ₽ 17:30 от 500 ₽
