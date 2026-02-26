Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Человек, который смеется Расписание сеансов Человек, который смеется, 2026 в Белгороде 1 марта 2026

Расписание сеансов Человек, который смеется, 1 марта 2026 в Белгороде

ГРИННФИЛЬМ г. Белгород, просп. Богдана Хмельницкого, 137т
2D
10:25 от 350 ₽ 12:35 от 450 ₽ 19:35 от 500 ₽ 22:10 от 500 ₽
Русич г. Белгород, просп. Ватутина, 8
2D
13:25 от 370 ₽ 17:35 от 370 ₽
Синема Стар Белгород г. Белгород, ул. Б. Хмельницкого, 164, ТРЦ «Рио», 2-й этаж
2D
14:00 от 350 ₽ 20:00 от 400 ₽
